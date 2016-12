Al Ahly-Al Hilal, crede che la palla sia fuori e la prende in mano: rigore

Incredibile episodio in Al Ahly-Al Hilal, Champions asiatica. Nella semifinale d'andata, un'azione degli ospiti si sta per concludere con un nulla di fatto: la palla sta per rotolare fuori dal campo, tanto che Salmin Khamis (difensore dell'Al Ahly) la prende in mano. Ma per il guardalinee non ha completamente superato la linea di fondo (anche se le immagini sembrano smentirlo) e l'arbitro non può che fischiare rigore. Per fortuna di Khamis, poi Carlos Eduardo ha sbagliato il tiro dagli undici metri.