Ajax, vergogna tifosi: impiccano manichino di Vermeer

Un bruttissimo episodio ha caratterizzato la sfida di Eredivisie tra Ajax e Feyenoord, il grande classico del calcio olandese, terminata sul 2-1 per i lancieri. All'Amsterdam Arena è stata riservata un'accoglienza shock per Kenneth Vermeer. Il portiere olandese è odiato dai tifosi dell'Ajax per aver accettato, nel 2014, il trasferimento proprio dall'Ajax al Feyenoord. Uno dei sostenitori della squadra di casa ha impiccato con una corda un manichino di colore scuro vestito con una maglietta con la scritta "Vermeer 1". Il manichino, penzolante, ha fatto capolino sugli spalti per qualche minuto.