Ajax, sarà Johan Cruyff Stadium

Col 14 sulle spalle Johan Cruyff ha rivoluzionato il calcio e fatto la storia dell'Ajax. Per questo i Lancieri hanno deciso di omaggiare il campione olandese scomparso lo scorso 24 marzo: l'Amsterdam Arena sarà intitolata a lui e con ogni probabilità si chiamerà "Joahn Cruyff Stadium". La dirigenza del club sta parlando con la famiglia che, in futuro, non vorrebbe uno sponsor accanto al nome dell'ex calciatore.