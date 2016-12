Ajax, de Boer si rompe il tendine d'Achille

Il giorno dopo la splendida vittoria per 2-0 sul campo del PSV Eindhoven che ha regalato la vetta del campionato olandese al suo Ajax, Frank de Boer passa dalla gioia allo sconforto. Il motivo? La rottura del tendine d'Achille mentre giocava a calcio-tennis con i calciatori rimasti ad Amsterdam perché non impegnati con le rispettive nazionali. L'ex difensore sarà operato martedì e dovrà tenere il gesso per sei settimane.