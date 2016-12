Agnelli su Pogba: "Ha realizzato i suoi sogni, ma deve crescere ancora"

Il 23 febbraio, prima della partita degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Juventus e Bayern Monaco, Paul Pogba consegnerà la donazione annuale della UEFA al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Di questo ha parlato il presidente bianconero Andrea Agnelli in un'intervista al sito della federazione calcistica europea: "Il fatto che sia stato scelto un giocatore della Juventus, in questo caso Paul, non può che essere un onore e un piacere. Abbiamo un dialogo continuo e costante con la UEFA e questo è un ulteriore riconoscimento delle nostre attività. Per noi è un grandissimo piacere. Paul è un ragazzo molto perbene, sappiamo tutti la sua storia, è un ragazzo che è uscito comunque da un contesto sociale non semplicissimo, ha perseguito innanzitutto i suoi sogni, di diventare un calciatore, e c'è riuscito egregiamente. Paul è ancora oggi un ragazzo, quindi sicuramente ci sono una serie di aspetti nel suo carattere che possono essere ancora limati per far sì che l'uomo, prima ancora del calciatore, diventi pienamente responsabile delle sue potenzialità e quando ciò avverrà l'auspicio è che possa prestarsi sempre più ad essere d'esempio per questo tipo di attività".

Il centrocampista della Juventus e della nazionale francese ha colto l'opportunità di sostenere la Croce Rossa, che anche grazie al contributo della UEFA fornisce protesi, cure fisioterapiche e corsi di calcio alle vittime delle mine antiuomo in Afghanistan. Presso il centro di riabilitazione di Kabul è stata formata una squadra di calcio che aiuta i pazienti a tonificare il fisico e a riacquistare l'autostima. Pogba non si è limitato ad appoggiare l'iniziativa e ha contattato direttamente i giocatori via Skype.