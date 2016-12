Agnelli stuzzica il Torino: "Non vincono il derby da 15 anni" 

15:37 - Dopo la vittoria in Champions, per la Juve è già tempo di derby. Ci ha pensato il presidente Agnelli ad accendere l'atmosfera con una frase molto stuzzicante: "Noi giochiamo sempre per vincere, loro da oltre 15 anni non vincono e neanche segnano". Al suo fianco c'era il numero uno del Torino Urbano Cairo che però non ha raccolta la provocazione: "Dopo l'Europa League ci concentriamo su derby".

Stasera c'è la sfida con il Bruges: "E' un impegno importante per noi che siamo tornati in Europa dopo 20 anni - spiega il presidente granata - abbiamo fatto bene fino a qui, a parte l'infortunio di Helsinki".

Volti sereni per Agnelli e Marotta dopo la vittoria contro il Malmoe alla presentazione degli eventi di Torino 2015 Torino capitale Europea dello Sport. Il numero uno bianconero ha anche parlato della violenza negli stadi: "Dal calcio vanno eliminati la violenza negli stadi e il razzismo, non l'ironia e lo sfottò, che sono il sale di questo sport".