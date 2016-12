Agnelli, rumors Ferrari: "No, resto alla Juve" 

20:45 - Futuro in Ferrari per Andrea Agnelli? E' arrivata la smentita del presidente della Juventus dopo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Panorame. Il numero uno bianconero "non considera conclusa" la sua esperienza alla guida del club, che "intende proseguire negli anni a venire". Lo precisano fonti vicine al presidente bianconero, che definiscono "fantasiosa" la ricostruzione della rivista secondo cui vorrebbe entrare in Fca con un ruolo di primo piano nella Ferrari.

Il settimanale in edicola oggi racconta di un addio imminente alla Juventus del giovane manager, che quest'anno compie 40 anni. E riferisce di un suo altrettanto imminente approdo in Fca, "sponsorizzato" niente meno che da Sergio Marchionne. L'ad del gruppo automobilistico, sostiene Panorama, "non ha mai dimenticato che fu proprio il padre di Andrea, Umberto, a volerlo nel consiglio d'amministrazione di Fiat nel 2003. E ipotizza per l'attuale presidente della Juventus un futuro "di colore rosso Ferrari", "una volta che Marchionne avrà terminato lo sbarco in borsa dell'icona del made in Italy". La ricostruzione del settimanale viene però bollata come "fantasiosa ed esilarante" da fonti vicine ad Andrea Agnelli, che lo descrivono "più che mai determinato" a proseguire l'esperienza alla guida della Juventus.