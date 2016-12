Agnelli: "Dopo Berlino, siamo ancora più forti"

"Rummenigge (ad Bayern Monaco, ndr) per me è non solo guida, ma anche maestro. Il primo insegnamento che ho avuto oggi da lui è che anche per noi c'è stata la consapevolezza di poter competere a livello internazionale dopo la sconfitta della finale di Berlino come lo è stato per il Bayern dopo la sconfitta di Madrid. E' nei momenti di maggiore difficoltà, dove magari uno rischia di prendere una botta, che si trovano in sé maggiori risorse per poter ritornare a vincere certi trofei".

Queste le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, all'incontro 'Financial fair play: Europe and Italy' alla Bocconi, a cui partecipa anche Karl-Heinz Rummenigge.