Agnelli carica la Juve: "Esistiamo per vincere, anche contro i gufi"

Martedì sera, durante la serata riservata a dipendenti e sponsor, Andrea Agnelli ha dato la carica al mondo bianconero. "Abbiamo tutte le forze che giocano contro di noi, il principio è che non importa chi vince, l'importante è che non vinca la Juve: questo è l'ambiente che c'è intorno a noi. Dobbiamo smentire i gufi. E noi vogliamo continuare a vincere, noi esistiamo per vincere", avrebbe detto come riportato da Gazzetta e Corsport.