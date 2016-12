Agnelli attacca la Fifa: "Le Nazionali privano i club dei migliori talenti"

Non trova pace il rapporto tra i grandi club, con la Juve in testa, e la Fifa. Il presidente bianconero Andrea Agnelli ha attaccato la Fifa per la gestione calciatori-Nazionali. "Ci vediamo sottratti dalle Nazionali per 60 giorni all'anno i nostri migliori talenti, un unicum nel suo genere. Provate ad immaginare la stessa situazione in un'azienda privata con i migliori manager prestati per una causa comune come un Mondiale o un Europeo", ha detto.