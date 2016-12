Agnelli allo scoperto con la sua Deniz

Comincia con un messaggio significativo il 2016 di Andrea Agnelli. Il numero uno della Juve, su twitter, è uscito allo scoperto postando la prima foto pubblica con Deniz Akalin, ex modella turca e sua nuova compagna, nonché ex moglie di Francesco Calvo, responsabile marketing del Barcellona. Il tutto accompagnato da una frase molto eloquente: "2016, when everything will become possibile", quando tutto diventerà possibile. Lo scorso 30 ottobre era stata Emma Winter a rivelare al mondo la fine del matrimonio con Andrea Agnelli: "Sono single", aveva scritto su Twitter.