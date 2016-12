Agguato Siviglia-Juve, arrestati 14 ultras andalusi

La polizia spagnola ha arrestato 14 ultras del Siviglia per la presunta partecipazione all'aggressione nei confronti dei tifosi della Juventus la notte precedente la partita fra le due squadre in Champions League. Lo riferisce il Diario de Sevilla, secondo cui responsabile delle indagini è la Brigada de Información de la Policía Nacional en Sevilla. Fonti investigative segnalano che soltanto alcuni degli arrestati erano abbonati al Siviglia, che già medita di bandirli dall'ingresso allo stadio.

Lo scorso 21 novembre un gruppo di facinorosi aggredì i tifosi della Juve, in città per l'ultimo match della fase a gironi di Champions, mentre si trovavano a cena in un locale non lontano dal centro di Siviglia. I tifosi bianconeri furono sorpresi intorno alle 23.00 alla "Taberna el Papelon" con un vero e proprio blitz, in cui rimase ferito un tifoso di origine italiana, ma cittadino belga, colpito da una bottiglia di vetro.