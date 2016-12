Aggredito Yanga Mbiwa, il difensore della Roma

Brutta avventura per Yanga Mbiwa. Il difensore della Roma stanotte è stato circondato mentre si trovava con alcuni amici in via del Corso, nel pieno centro della Capitale. Il francese ha raccontato agli agenti del 113 di essere stato aggredito. Sempre secondo quanto riferito dal giocatore, gli aggressori si sarebbero identificati come tifosi della Lazio, che avrebbero insultato l'autore del gol nell'ultimo derby. La paura è stata tanta.

Arrivato la scorsa estate, in prestito dal Newcastle, il francese non ha riportato ferite. Yanga Mbiwa sarebbe stato avvicinato da due persone che dopo averlo riconosciuto lo hanno rincorso per aggredirlo. A notare la scena una pattuglia della polizia che è subito intervenuta mettendo in fuga i due uomini. Per il difensore, 37 presenze e un gol, questa è stata un'avventura da dimenticare.