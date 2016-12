Agente Salah: "Se viene squalificato faccio kebab a Firenze"

Il quadrilatero Salah-Roma-Fiorentina-Chelsea si arricchisce di un nuovo capitolo. La vicenda che ha scosso il calcio italiano durante l'ultima sessione estiva è ancora in fase di evoluzione: la Fifa ha concesso un transfer temporaneo fino a dicembre per prendere una decisione definitiva sul caso e per consentire ai giallorossi di depositare il contratto del giocatore, mentre la dirigenza viola sosteneva di avere una clausola per il prestito dai Blues per un'altra stagione. Dicembre si avvicina a grandi passi e così anche la possibilità di una squalifica ai danni dell'egiziano. Uno scenario che un tifoso della Fiorentina ha ricordato al procuratore dell'esterno capitolino e a cui il diretto interessato ha voluto rispondere ironicamente: "Se Salah a dicembre venisse sospeso per la storia con la Fiorentina, io cucinerò kebab in pubblico a Firenze per un giorno intero".