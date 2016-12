Africa: Aubameyang vince il Pallone d'oro, Touré furioso

Yaya Touré non riesce a farsi una ragione della vittoria di Pierre-Emerick Aubameyang nel Pallone d'oro africano . Dopo 4 incoronazioni di fila, l'attaccante del Borussia Dortmund lo ha scavalcato per 7 voti (143 a 136) ma il centrocampista del City (che nel 2015 ha vinto la coppa d'Africa) ha commentato: " Questo risultato è indecente e patetico , in Africa guardiamo più a quel che succede in Europa che da noi".

Nonostante Aubameyang sia reduce da un'annata super, con 11 gol realizzati in Bundesliga nella seconda parte della scorsa stagione e abbia iniziato questa con 27 reti in 27 gare tra tutte le competizioni, in coppa d'Africa non è andato oltre il primo turno della fase finale con il Gabon, comunque un risultato di tutto rispetto. Ma Touré ha puntato il dito contro i giurati: "Sono molto deluso, l'Africa considera poco i trofei vinti in Africa. E' inutile avere troppo a cuore il nostro continente, perché l'Africa sarà la prima a scaricarti".

Dietro ad Aubameyang e Touré si è classificato André Ayew, attaccante ghanese dello Swansea, con 112 voti. Ottavo posto per il romanista Salah con 32 voti.