Affitti esagerati: spunta anche il nome di Totti

11:03 - Anche il nome di Francesco Totti è finito nel mirino per un caso di "affitti sospetti". Il capitano della Roma, infatti, figura nel libro "I re di Roma, destra e sinistra agli ordini di Mafia Capitale" per una vicenda di spreco di denaro pubblico. Premettendo che il "Pupone" non è assolutamente indagato, risulterebbe che tre società immobiliari che fanno riferimento a lui avrebbero messo a disposizione del Comune, attraverso i Centri di assistenza abitativa temporanea, 35 appartamenti arredati nel quartiere Tor Tre Teste per la "modica" cifra di 5 milioni di euro di affitto in sei anni.

Niente di illecito se non fosse l'esagerata somma richiesta per la locazione in una zona di estrema periferia della Capitale: in media 2.142 euro mensili per ciascun alloggio. Sulla vicenda è intervenuto anche l'attuale sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ha difeso a spada tratta Totti. "Totti a Roma non si può toccare perché Totti è Totti. Io voglio che continui a vincere e segnare anche nel nuovo stadio della Roma. La vicenda in questione la conosco poco, però posso dire che sull'emergenza abitativa è stato fatto un lavoro straordinario", ha detto a Il Tempo.