Affare Higuain, Maradona: "Non è solo colpa sua"

Non poteva mancare l'intervento di Diego Armando Maradona sull'affare che ha portato Higuain dal Napoli alla Juventus. "Mi dispiace che Higuain vada da una rivale diretta come la Juventus - ha detto la leggenda del Napoli - Ma non si può neanche dare la colpa solo al giocatore. Perché il giocatore ha le sue responsabilità, ma i più felici sono sempre quelli che fanno gli affari. Nessuno pensa ai tifosi".