AFC Championship: il gol del portiere è tutto da ridere

Il gol del portiere più ridicolo che si sia mia visto. E' successo nel torneo AFC Championship, tra le squadre Under 16 di Uzbekistan e Corea del Nord. Merito del numero 1 nordcoreano, tale Jang Paek Ho, che sul rinvio del collega Jasurbek Umrzakov esce alla spericolata fuori area per colpire il pallone di testa, viene superato dalla sfera e si cimenta in due tanto goffi quanto inutili tuffi per evitare il gol dei rivali.