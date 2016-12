Aduriz scrive la storia dell'Europa League: 5 gol e record

Notte da sogno per Aritz Aduriz . L'attaccante dell' Athletic Bilbao ha messo a segno 5 gol nella vittoria per 5-3 contro il Genk, scrivendo un nuovo record per l'Europa League : nessuno infatti era riuscito a siglare tante reti nella stessa partita, con Edinson Cavani e Radamel Falcao che si erano fermati a 4 . Aduriz fa un balzo al quinto posto nella classifica dei marcatori all time della competizione:16 gol come Fernando Llorente .

Aduriz è anche il primo ad aver messo a segno 3 rigori nella stessa partita, un dato che certamente incide, ma che non ridimensiona l'impresa dell'attaccante basco. Il 35enne originario di San Sebastiàn è diventato anche il miglior marcatore nella storia dell'Athletic per quanto riguarda le competizioni Uefa (21 gol) e il secondo spagnolo di sempre in grado di segnare una cinquina in Europa. Il primo fu José Antonio Zaldùa, che realizzò cinque gol in una partita di Coppa delle Fiere contro l'Utrecht nella stagione 1965/66, indossando la maglia del Barça.



Nel precedente formato della competizione, quando ancora si chiamava Coppa Uefa, l'impresa riuscì anche a Fabrizio Ravanelli, che il 27 settembre del '94 segnò 5 reti al Delle Alpi contro il CSKA Sofia. Addirittura 6 ne realizzò Eldar Hadžimehmedović del Lyn Oslo nel 2003, contro il Runavìk, ma si trattava del turno preliminare. Per quanto riguarda la Champions League, invece, sono ben 13 i giocatori che sono stati in grado di centrare la cinquina, tra cui José Altafini, Gerd Müller e, più di recente, Lionel Messi e Luiz Adriano.