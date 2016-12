Adriano gelato: il Le Havre non lo compra più

10:41 - Il Le Havre rinuncia all'acquisto di Adriano. E' stato lo stesso club francese, che milita in Ligue 2, ad annunciare in una nota lo stop alla trattativa per l'ingaggio del 32enne attaccante brasiliano ex Inter, Fiorentina, Parma e Roma. Nel comunicato si spiega che l'investitore che avrebbe dovuto acquistare la società, e quindi finanziare l'acquisto dell'Imperatore, non è fatto vivo entro la data limite fissata al 31 gennaio.

Per rivedere Adriano su un campo di calcio, quindi, bisognerà attendere ancora. Il brasiliano, che non gioca dallo scorso aprile quando con la maglia dell'Atletico Paranaense segnò un gol ai boliviani del The Strongest in Coppa Libertadores salvo poi saltare i due allenamenti successivi e vedersi rescindere il contratto, aveva raggiunto nelle scorse settimane un accordo con il Le Havre. Accordo, tuttavia, vincolato a un contributo economico di Christopher Maillol, l'investitore interessato all'acquisto del club.

Nella tarda serata di ieri, però, è arrivata la fumata nera: "Dopo avere concesso un tempo limite al signor Christopher Maillol (il 31 gennaio, ndr) il Le Havre annuncia che il denaro non è stato depositato sul conto del club - si legge nel comunicato -. Pertanto consideriamo chiusa questa trattativa e interrotti i relativi progetti. Da lunedì prossimo cominceremo la ricerca di nuovi investitori".