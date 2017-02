Adriano, follie per il compleanno

Un party eclusivo con la bellezza di 400 invitati selezionatissimi, tra amici intimi ed ex calciatori, e una spesa che - si vocifera - arriverà a circa 91mila euro. E' questo il modo in cui Adriano ha deciso di festeggiare i 35 anni compiuti lo scorso venerdì 17 febbraio. Stando a quanto rimbalza dal Brasile, l'Imperatore avrebbe deciso per una cena in famiglia, un fine settimana a bordo piscina con gli amici e, appunto, la nottata folle al Barra da Tijuca di Rio dove Adriano garantirebbe a tutti i suoi ospiti cibo e free-drink illimitati.