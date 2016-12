Adriano, festino hot a Rio con 18 prostitute

15:58 - In attesa di qualche offerta per tornare a giocare, Adriano Leite Ribeiro non perde la voglia di far festa e ogni tanto esagera. Secondo il sito brasiliano di Extra, l'ex Imperatore ha prenotato venerdì scorso un intero motel nella zona sud di Rio, dove ha organizzato un festino “hot” accompagnato da ben 18 prostitute. All'alba di sabato ha pagato il conto: circa 30mila euro (1200 euro per ogni ragazza).

Dell'Adriano calciatore ormai si sono perse le tracce dall'aprile 2014, quando fece la sua ultima apparizione in Copa Libertadores con la maglia dell'Atletico Paranaense. Poi a fine 2014 la trattativa saltata per il suo ritorno in Europa con i francesi del Le Havre. Ormai da qualche anno a questa parte si parla solo dell'Adriano festaiolo che, in quando a divertimento, è senza dubbio ancora tra i primi al mondo.



Per informazioni chiedere ai gestori di una casa chiusa della zona di Copacabana, che venerdì scorso si è trovata costretta a chiudere “per mancanza di personale”, visto che l'ex attaccante di Inter e Roma aveva ingaggiato tutte le ragazze. E agli impiegati del Motel Vip’s di Avenida Niemeyer, che hanno rivelato che l'ex Imperatore si è presentato al party con 30mila euro in contanti. Probabilmente sarà tornato a casa con le tasche belle svuotate...