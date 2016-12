Adriano ci ricasca ancora: beccato senza patente

Non finiscono mai i guai per Adriano . L'ex attaccante di Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma, San Paolo, Roma e Atletico Paranaense ne ha combinata un'altra e, dopo esser stato allontanato nel 2014 dal suo ultimo club brasiliano, è incappato nell'ennesima disavventura: nella scorsa notte infatti si sarebbe rifiutato di effettuare l'alcool test dopo il blocco della polizia stradale di Rio de Janeiro. L'" Imperatore " era senza patente.

Secondo le autorità locali, l'ex centravanti della nazionale brasiliana aveva ancora la patente sospesa per aver commesso la stessa infrazione pochi mesi prima. Oltretutto a febbraio la Mercedes del giocatore era stata sequestrata perché priva della targa anteriore. Un calvario senza fine insomma per Adriano che aveva provato a ritornare in campo nel gennaio 2014 con l'Atletico Paranaense salvo poi esser allontanato nell'aprile dello stesso anno dopo sole 3 presenze.