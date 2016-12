AdL: "Temo il Villarreal, e soprattutto la rimonta-Juve"

Aurelio De Laurentiis il giorno dopo. Per spiegare le sue parole minime, e da capire, negli spogliatoi del San Paolo. "Mi aspettavo un atteggiamento diverso da parte della Roma...La mia squadra ha divertito i tifosi, peccato non sia arrivata la gioia del gol. Giocare bene e non segnare, un po' dispiace. Con tutti quegli attaccanti, mi sarei aspettato più gol. Sarri ha indovinato un centrocampo perfetto. Se indovinasse anche una linea d'attacco più efficace, sarebbe perfetto".

Il presidente parla a Radio Kiss Kiss, e guarda oltre: verso lo scudetto, con l'Inter che scappa e la Juve che incombe. "Per la corsa al titolo ci siamo anche noi, questo sì. Anche se devo dire che la rimonta della Juventus mi preoccupa. Sarri è uno di poche parole, la sua omertà si concilia con quella del boss: speriamo faccia sempre più fatti e ci porti là dive i tifosi vogliono arrivare".

Poi a CalcioNapoli24 parla del sorteggio: "Il Villarreal? Dobbiamo essere fatalisti. Noi il Villarreal lo temiamo, è un'ottima squadra, ha battuto il Real Madrid, è quinta nella Liga. La affronteremo nel periodo in cui giocheremo anche contro Milan e Juventus".