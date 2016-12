AdL: "Non lascerò mai il Napoli" 

15:49 - "Io ci ho messo la faccia, 10 anni delle mie risorse per questo progetto, e non lascerò mai il Napoli". E' un atto di fedeltà ai colori azzurri quello, lanciato del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che dice: "Chi ama una donna bellissima non l'abbandona per un'influenza".

L'INTERVISTA DEL PRESIDENTE

"Abbiamo tempo per parlare della Supercoppa, adesso c'e' il Parma e siamo concentrati sulla gara di giovedì - ha aggiunto de Laurentiis in alcune interviste a radio e tv locali, per la presentazione del suo film in uscita 'Un Natale stupefacente' -. La nostra squadra è forte. Abbiamo tanti campioni come Higuain e Mertens. C'è tanta gente che può segnare".

"Abbiamo cominciato un processo di internazionalizzazione con un allenatore come Rafa Benitez - ha sottolineato de Laurentiis - e ci sarà il tempo per rinforzarci sia sul piano mentale, sia dal punto di vista dell'organico. Saremo pronti per essere competitivi su tutti i fronti".

Il presidente del club azzurro ha poi lanciato un messaggio ai tifosi, "depressi", per il periodo difficile, culminato con il ko di Milano. "Spesso - ha detto - si soffre di piagnonismo, io non lo sono. Bisogna giudicare le cose alla fine. Trovo abbastanza scorretto e ingiusto stare dalla parte di chi è più forte quando le cose vanno bene e di abbandonarlo quando sembra più apparentemente piu' debole. E' come se uno fosse innamorato di una donna bellissima che si becca l'influenza e poi l'abbandona proprio perché ha l'influenza".

Ultimo passaggio sul sorteggio di Europa League che ha opposto il Napoli al Trabzonspor. "Finora siamo capitati sempre contro avversari di alto livello, stavolta è andata meglio, abbiamo il ritorno in casa e i nostri tifosi ci sosterranno".

IL COMMENTO

(r.o.) - Nell'autunno grigio del Napoli, con vista sull'inverno e sul Natale, c'erano anche i tormenti legati ai pensieri e progetti del presidente, Aurelio de Laurentiis. Che cosa fa? Ha in mente di lasciare? Nossignori. Le sue parole, all'improvviso, riportano società e squadra e tifosi alla passione che ci deve essere: il Napoli è così perché AdL 10 anni fa ha preso la società, l'ha risollevata, l'ha condotta al successo, in Europa, al profumo di scudetto e oggi vive un momento diverso dalla attese. Un momento di bassa marea: capita. E poi passa.

Il malumore è nei conti del Pallone: a Napoli come dappertutto, in Italia, non esistono oasi felici. L'importante è non scadere in certe tentazioni negative, nel voler cambiare tanto per cambiare, affossando progetti e una linea di condotta che da un decennio, appunto, è vincente.

E le parole di de Laurentiis, oggi, sono un piacere che a Napoli bisogna saper assaporare. Nell'attesa che Benitez sistemi la squadra, sistemi anche certe sue idee, e che il mercato di gennaio offra le due-tre soluzioni che servono. Coppa Italia, Europa League e terzo posto fanno parte del bagaglio di obiettivi. Pensare a Roma e Juventus oggi non ha senso. Per Napoli, come per Milan e Inter, tanto per citare.