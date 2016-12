Acerbi a Tiki Taka: "Tumore? Non ho mai avuto paura" 

09:56 - Francesco Acerbi grande lottatore. Il difensore del Sassuolo che ha sconfitto due volte il tumore ora ha un sorriso bellissimo: "Sono contento del ritorno in campo e del gol, ma l’importante è aver vinto. Il mio gol è solo una cosa in più. Da esperienze come la mia si impara qualcosa, non sono situazioni belle ma mi sento bene ora e ho voglia di giocare. Ho avuto dei momenti difficili durante la chemio, ma paura mai".

Acerbi in esclusiva a Tiki Taka ripercorre anche la sua carriera e quella parentesi rossonera, sei presenze in campionato e due in Champions: "Il mio addio dal Milan? Do la colpa a me stesso, potevo fare sicuramente di più". Ora c'è il Sassuolo dove è rinato con il gol contro il Parma: "Non abbiamo iniziato bene, ma ora abbiamo trovato la quadratura e, imparando dai nostri errori, stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto".

I neroverdi hanno fermato la Juve: "È una squadra fortissima: forse mi aspettavo qualcosa di più nella ripresa a livello di tenacia. Ma rimane la candidata numero uno, la vedo ancora davanti alla Roma, seppur di poco".