Accolto il ricorso Juve: tolta la squalifica ad Allegri

10:32 - Massimiliano Allegri sarà regolarmente in panchina giovedì sera a Cagliari nel primo anticipo della 16a giornata di serie A. La Corte d'Appello della Figc ha, infatti, parzialmente accolto il ricorso della Juventus, annullando la giornata di squalifica inflitta dal giudice sportivo al tecnico e riducendola ad un'ammenda di 10mila euro con diffida.

In mattinata nella consueta conferenza stampa pre-gara, Massimiliano Allegri non aveva nascosto un certo stupore per la giornata di squalifica rimediata. "C'è una bella differenza tra un insulto e una imprecazione. Non sono un santo, ma il mio comportamento nei confronti della terna arbitrale è sempre corretto, la squalifica mi sorprende" le parole dell'allenatore juventino.

Nel pomeriggio la decisione della Corte d'Appello della Figc, che permetterà ad Allegri di sedere regolarmente in panchina giovedì sera contro il Cagliari del "nemico" Zeman.