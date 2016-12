Abbiati: "Momento giusto per smettere, sto male a vedere il Milan che non vince"

Christian Abbiati saluta il calcio e il Milan nella serata del ko con la Roma: "Non avevo immaginato un addio dopo una sconfitta così ma i tifosi sono rimasti allo stadio e li ringrazio" le parole a Premium Sport . L'ormai ex portiere commenta la decisione: "E' il momento giusto, anche perché sto male a vedere che il Milan non riesca a stare in alto. Quest'anno purtroppo non abbiamo mai fatto il salto di qualità ".

Così Abbiati: "Non avevo immaginato un addio dopo una sconfitta così, ma i tifosi sono rimasti allo stadio ad aspettare un mio saluto e li ringrazio perché devo tutto a loro". Il veterano lascia un vuoto nello spogliatoio: "Ho altri compagni che hanno una grande responsabilità. Questa decisione è avvenuta anche perché il Milan è troppo tempo che non riesce a stare in alto e questo aspetto mi fa stare ancora più male. Probabilmente è sbagliato fare paragoni con i miei vecchi compagni con i quali ho vinto tutto ma penso sia arrivato il momento giusto di smettere".

Il futuro di Abbiati sarà ancora nel Milan? "Parlerò con Galliani più avanti, adesso mi occuperò di moto, un’altra grande passione". Sul campionato di serie A appena finito: "Abbiamo perso molto punti con squadre sotto di noi e quando dovevamo fare il salto di qualità non l’abbiamo mai fatto. Errori anche nella gestione degli allenatori? Non lo so, sicuramente sono i giocatori che vanno in campo. La colpa è di tutti".