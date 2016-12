Abbiati: "E' dura per Brocchi. E a Gigio ho detto: sorridi"

"Per Brocchi non è facile". Christian Abbiati riconosce che è complesso il compito del suo nuovo allenatore e amico di lunga data, che è alla guida del Milan da quattro partite e ne ha altre tre per conquistare la Coppa Italia e un posto in Europa League. "Brocchi ha un'idea di possesso palla difficile da attuare in corsa, ma stiamo cercando di migliorare - ha spiegato il portiere a Milan Channel -. Purtroppo il tempo non è dalla nostra parte, e dobbiamo mettere in campo tutto quello che riusciamo ad apprendere da lui".



Il veterano rossonero fa da guida al giovane collega Gigi Donnarumma, non impeccabile nel pareggio di domenica contro il Frosinone. "Ieri in l'allenamento Gigio era un po' serio e gli ho detto di ridere. L'errore è umano, anche i grandi campioni sbagliano", ha raccontato Abbiati, convinto che fra i problemi del Milan ci sia il fatto di non incutere timore come un tempo.



"Purtroppo le squadre ora vengono a San Siro a giocarsela. Una volta pensavano a limitare i danni. Deve tornare quella mentalità", è l'auspicio del portiere, che punta alla finale di Coppa Italia per conquistare direttamente l'Europa League, consapevole che prima "bisogna lottare per il sesto posto: ce l'avevamo in pugno fino a domenica, le prossime due gare sono fondamentali per avere la certezza di entrare in Europa".