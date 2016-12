Abbagnato: Adesso parlo io!

11:44 - "Cento mila euro rubati. Sottratti anche i gioielli e forzate le serrature di casa". Questi i titoli di ieri dei giornali e di molti Tg e siti, che hanno dato la notizia del furto che avrebbero subito Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato. Ma da buona regola, ogni tanto, le fonti andrebbero verificate. "Avevamo anche le telecamere dei telegiornali sotto casa. Assurdo", commenta a caldo e in esclusiva per SportMediaset l'etoille, raccontando che è vero che i Balzaretti hanno subito un furto (al massimo duemilacinquecento euro), ma anche che la situazione non è stata così tragica come hanno raccontato i giornali.

"Il furto è avvenuto dentro casa. Poche migliaia di euro, gli orecchini che avevo usato al matrimonio e un bracciale che mi aveva regalato mio marito", dice Eleonora. Una disavventura ben diversa da quella che hanno raccontato i giornali dunque: nessuna serratura di casa forzata, nessun ingresso per spaventare le tre bimbe che la coppia accudisce con amore ogni giorno. "Diciamo un furtarello avvenuto tra le mura di casa pian pianino e alla fine ce ne siamo accorti e abbiamo fatto denuncia", racconta ancora Eleonora, ora in dolce attesa di Gabriel che nascerà i primi di gennaio."Trovo assurdo un certo giornalismo e trovo assurdo che le telecamera quasi entravano in casa per raccontare il nostro 'dramma'. Nella vita bisogna preoccuparsi per le cose serie e soprattutto, in questi casi, anche verificare le notizie", conclude l'Abbagnato.