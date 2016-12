A San Valentino il Bologna è per i gay

12:09 - San Valentino è per tutti! Così la pensa il Bologna Calcio che ha lanciato una bella iniziativa #allostadioconchiami per la partita del 14 febbraio contro la Ternana. Allo stadio con il proprio partner, senza distinzioni di sesso, al costo speciale di 1 euro per gli abbonati. Applausi dalle associazioni gay.

IL COMUNICATO DEL BOLOGNA

Bologna-Ternana si gioca il 14 febbraio? Non c'è niente di meglio che... andare al Dall'Ara in coppia! Ecco la speciale promozione, riservata agli abbonati rossoblù, per rendere unico il giorno degli innamorati. In occasione di #BFCTernana di sabato, infatti, ogni abbonato/a (esclusi platino e gold plus) avrà diritto all'acquisto di un biglietto per la sua/o partner, allo speciale prezzo di 1€, nello stesso suo settore.

La promozione è valida solo in prevendita nelle rivendite autorizzate (non online, non sabato allo stadio), esibendo il segnaposto, fino ad esaurimento posti. Aspettiamo tutte le coppie al Dall'Ara: il giorno di San Valentino vieni allo stadio con chi ami!



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X