A Roma nascerà un nuovo centro sportivo della Figc

Fra qualche anno la Nazionale di calcio si potrebbe ritrovare a Roma e non più a Coverciano . L'annuncio è arrivato dal direttore generale della Figc, Michele Uva : nascerà un nuovo centro sportivo federale. A Dubai, in occasione del Globe Soccer, il dirigente ha illustrato il progetto di sviluppo per il prossimo quadriennio con investimenti da 10 milioni di euro l'anno. Il bando di gara per il nuovo centro sportivo è praticamente pronto.

Difficile che all'inaugrazione del nuovo centro sportivo ci sia Conte ancora ct della Nazionale, ma la Figc farà di tutto per trattenerlo: ""Non dovrei mai commentare le parole del presidente Tavecchio, evidentemente ha in testa una sua idea che devo rispettare. Ma come ho detto più volte noi speriamo che l'allenatore del prossimo biennio sia sempre Conte, perché con lui abbiamo creato un discorso interessante di programmazione non solo della nazionale A ma di tutte le nazionali e dei centri federali. Quindi penso che la federazione andrà fino alla fine per avere quel papa...".



Conte, però, è molto richiesto: "È chiaro che la Figc sa che ci sono club che aspirano ad avere Conte, ma sappiamo anche le nostre armi: una federazione forte che ha comunque dato in mano a Conte il settore maschile delle nazionali. Pensiamo anche di poterlo convincere sui programmi, poi il mercato è aperto ed è chiaro che le motivazioni delle persone vengono prima di qualsiasi tipo di programma. Deadline per la conferma? No, il termine non ce lo siamo dati. Ma è chiaro che in primavera, e comunque prima degli Europei, il discorso verrà sicuramente affrontato".



Il progetto della federazione è chiaro: "L'Italia avrà i suoi 200 centri federali già annunciati, con 1200 allenatori, e le aziende del calcio si trasformeranno rapidamente nel rispetto di competenze formate secondo programmi precisi".