Zidane pronto all'esordio: allenerà il Real Castilla

La sua carriera da allenatore è iniziata nella stagione appena conclusa come "spalla" di Ancelotti. Zidane ha appreso tanto ed è pronto per fare il suo esordio da primo allenatore, dopo un anno da secondo. Il Real Madrid ha reso noto in un comunicato ufficiale che il francese sarà alla guida della squadra B del club, cioè il Real Madrid Castilla, che gioca in terza divisione. Da giocatore è stato un grandissimo, ora la prova della panchina.

Si era parlato in precedenza di un ritorno in patria, prima al Bordeaux e poi addirittura alla nazionale francese, ma alla fine Zizou è rimasto alla corte del club in cui ha giocato dal 2001 al 2006, che gli ha dato l'opportunità di continuare la sua crescita nella squadra B, dopo averlo avviato in questo percorso. Ultimi giorni di vacanza, dunque, poi inizierà la nuova avventura.