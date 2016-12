Zenit San Pietroburgo, esonerato Luciano Spalletti 

10:41 - Spalletti non è più l'allenatore dello Zenit San Pietroburgo. L'allenatore, in Russia dal dicembre 2009, paga gli scarsi risultati: lo 0-0 di domenica contro il Tomsk, infatti, ha relegato la sua squadra al secondo posto in classifica. Lo Zenit, inoltre, è virtualmente fuori dalla Champions League dopo il 2-4 dell'andata con il Borussia Dortmund. Al suo posto l'ex giocatore Sergei Semak. Il club lo ha ufficializzato: "Grazie di tutto".

Il pareggio di domenica contro la penultima in classifica ha fatto saltare il banco. Lo Zenit, rimasto a digiuno di trofei già l'anno scorso, è secondo in classifica con 41 punti, alle spalle del Lokomotiv Mosca (43).

Spalletti nella sua esperienza russa ha portato a casa due campionati, una coppa e una supercoppa nazionali. Sergei Semak, il principale candidato alla successione, è stato un suo giocatore fino a giugno, poi ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica.

La nota del club si conclude così: "Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro club, saremo sempre felici di vederlo a San Pietroburgo. Grazie mister!".