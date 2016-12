Zeman vs Zeman: vince papà Zdenek in vista della Roma

23:36 - Cagliari contro Selargius. Ma soprattutto Zeman contro Zeman: Zdenek sulla panchina rossoblù e il figlio Karel su quella della squadra di serie D sparring partner di Conti e soci nell'amichevole di Serramanna, a una trentina di chilometri dal capoluogo. La partita si è conclusa 5-1 per i rossoblù. In rete Benedetti, Caio Rangel, Joao Pedro - autore di una doppietta - e Capello. Un pomeriggio da ricordare per la famiglia Zeman.

Due allenatori allo specchio. Ma anche due schemi identici: Karel, cresciuto con la filosofia calcistica del papà, adotta anche lui il 4-3-3. E come l'ex tecnico di Foggia, Roma e Lazio più che difendersi pensa ad attaccare. Zeman jr è arrivato a Selargius quest'estate reduce da una stagione nel campionato di serie A maltese. In passato ha allenato anche squadre della nostra serie C. Per Zeman è stata una sfida in famiglia, ma soprattutto un test in vista della trasferta di domenica prossima a Roma: l'ultimo Roma-Cagliari per Zeman (era sulla panchina giallorossa) fu tremendo: finì 2-4 e col successivo esonero del tecnico boemo. Era il primo febbario 2013.



"Volevo vedere all'opera i giocatori che sinora ho impiegato di meno - ha detto Zdenek Zeman a fine partita - Come è normale, qualcosa mi è piaciuto, altro meno. Contro la Roma per me sarà una gara come le altre".