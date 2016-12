Zeman, uno juventino a Roma: 19 mesi dopo l'esonero

15:09 - Domenica prossima Zdenek Zeman tornerà all'Olimpico,19 mesi dopo l'esonero dalla Roma. Era venerdì 1 febbraio 2013, Roma-Cagliari finì 2-4, rovescio fatale: via il boemo, la squadra fu affidata ad Andreazzoli. "Una partita nata male, con tanti errori, abbiamo tentato di rimediare ma poi il nostro portiere si è fatto gol da solo".

Ricordiamo: gol di Nainggolan (giocava nel Cagliari) e pareggio di Totti nel primo tempo; poi l'autorete di Goicoechea (il portiere, appunto) all'inizio della ripresa e il crollo coi gol di Sau e Pisano. Infine Marquinho, a tempo scaduto, per il 2-4 finale.

"Diciamo che l'ambiente era pronto a quella decisione", dice oggi Zeman, parlando a Videolinea sport.

Il ritorno a Roma? "A Roma vivo da 20 anni, ho tanti amici romanisti e laziali, ma per me gli avversari sono tutti uguali e voglio sempre vincere".

Poi il frammento della sua vita... juventina, che già un mese fa, dopo Ferragosto, aveva raccontato e che ribadisce: "Io non ce l'ho con la Juve, anche perché sono nato juventino (lo zio, Cestmir Vycpalek, è stato sia giocatore che allenatore della squadra bianconera, ndr) da piccolo dormivo con la maglia della Juve. Io ce l'ho con chi ha fatto del male al calcio e quelle persone lavoravano per la Juve".