Zeman torna a Pescara: sabato la verità 

20:23 - Si torna a parlare di Zeman al Pescara. Domenica scorsa il patron biancazzurro Daniele Sebastiani, dopo aver assistito al derby dell'Olimpico fra Lazio e Roma, ha incontrato il tecnico boemo, ancora sotto contratto con i giallorossi, ma rimasto affezionato al Pescara e soprattutto in ottimi rapporti con lo stesso presidente Sebastiani.

"Sapete tutti che il rapporto fra me e Zeman è rimasto ottimo, non è un segreto per nessuno. Ero a Roma e ho deciso di andare a prendere un caffé a casa sua".

Su un eventuale possibile ritorno di Zeman a Pescara, Sebastiani ha detto: "Mai dire mai nella vita, ma noi oggi abbiamo un allenatore che è Pasquale Marino che ha la nostra massima fiducia e con cui vogliamo andare avanti ancora a lungo per realizzare i programmi che abbiamo deciso in estate. Sono sicuro che il Pescara saprà riprendersi subito".

I biancazzurri sono reduci da quattro sconfitte di fila e sabato all'Adriatico affronteranno il Varese in una gara delicata per entrambe. Per Marino soprattutto.