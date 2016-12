Zanetti incontra Thohir: il futuro dell'argentino sarà nell'Inter

21:03 - Legato all'Inter dall'estate del 1995, il matrimonio tra Javier Zanetti e la Beneamata è destinato a proseguire - come minimo - anche nella prossima stagione. Il capitano nerazzurro si è incontrato col presidente Erick Thohir nel pomeriggio di venerdì. Un colloquio dal quale è emersa la volontà comune di proseguire assieme, anche se resta ancora da capire quale ruolo avrà l'argentino nell'Inter 2014/2015.

Zanetti e Thohir si rivedranno a fine stagione, quando insieme decideranno se l'argentino proseguirà a fare il calciatore o se, invece, gli verrà assegnato un ruolo all'interno della società. Adesso, come spiegato qualche giorno fa dallo stesso capitano nerazzurro, "la cosa più importante non è il futuro di Zanetti, quanto la qualificazione in Europa dell'Inter".