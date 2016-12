Zanetti, Cambiasso, Samuel: ultima fermata

10:12 - Il gol di Samuel, Inter-Sassuolo 1-0. La regia di Cambiasso, quando sta bene il posto è suo. Il carisma di Zanetti, a 40 anni è ancora lì, pronto a giocare. L’Inter di Walter Mazzarri chiede lumi al suo presente e al suo domani, oggi sa benissimo che c’è bisogno dei tre Grandi Vecchi argentini, ed è un bisogno autentico. Ma è anche probabile, se non scontato, che a giugno per tutti e tre arrivi il pensionamento dal progetto Inter-squadra. Per vari motivi.

Samuel, 36 anni, ha già messo in preventivo il suo addio all'Inter. Probabile che si ritiri dall'attività, o che vada a cercare qualche alternativa. Per qualche settimana, si è parlato di lui alla Fiorentina, progetto tramontato. Ha già detto la sua, sull'argomento-Inter: dopo dieci anni di grandi eventi, è il momento di staccare. Non senza aver dato contributi decisivi, come quello di domenica sera a San Siro contro il Sassuolo. L’Inter, per contro, ha già siglato il patto col suo sostituto: è Vidic, dal Manchester United.

Zanetti, 41 anni, è tornato in campo dopo un grave infortunio, oltrepassando ogni barriera di primati e di sensazionalità. Da un mese sta in panchina, Mazzarri pensa al futuro come è ovvio che sia, e per quel che sarà la prossima stagione le strade per il capitano sono due, o forse una soltanto: quella di chiudere col calcio giocato per aprire alla nuova frontiera da dirigente. Nel patto Moratti-Thohir c’è una poltrona riservata a Zanetti.

Cambiasso, 34 anni, potrebbe seguire la scia di Samuel e Zanetti, soprattutto di quest’ultimo se dovesse smettere. Cambiasso non ha in mente, oggi come oggi, di lasciare l’Inter. Però potrebbe diventare questa la sua scelta, se gli eventi dovessero prevedere una svolta sostanziale a livello tecnico in casa nerazzurra, per chiudere definitivamente l’era del Triplete che è già abbondantemente conclusa.