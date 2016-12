Zamparini contro il club dei 9: "Uno schifo"

17:02 - E' questa la "sorpresa" citata da Malagò. "Non la rivelo, non posso". L'hanno rivelata 9 club di Serie A ("e possono diventare 12", sostiene Urbano Cairo), invocando il ritiro dei due candidati -Carlo Tavecchio e Demetrio Albertini- per dare spazio al commissario (Malagò, ma si sono fatti i nomi anche di Frattini e Veltroni) per pilotare il calcio fuori da questo marasma istituzionale.

Gli schieramenti delle quattro Leghe (pro-Tavecchio) sono stati spazzati via dal dietrofront di mezza Serie A. Il Coni manifesta, giorno dopo giorno, tutto il suo malumore. La base dei calciatori si è schierata contro Tavecchio in tempi non sospetti (prima della gaffe-razzismo). I candidati al momento restano al loro posto: di candidati, appunto. I presupposti del commissariamento -come dice Lotito- non ci sono. Ma da qui a lunedì rischiano di crescere al punto da rendere inevitabile la scelta.

Mancano meno di tre giorni al lunedì (mattina) delle elezioni. Precedute, domenica, dall'assemblea dei calciatori dentro la quale far crescere, se mai dovesse servire, il malcontento verso Tavecchio. Poi si decide.

Con un appunto, per chiudere: giovedì 4 settembre a Bari debutta la Nazionale del dopo-Prandelli. Fra Albertini, Tavecchio e il Commissario della Figc, si è perso di vista nell'ultima settimana il Commissario (tecnico) che più appassiona gli appassionati di calcio. Mancini e Conte sono in lista d'attesa. Fra 27 giorni c'è Italia-Olanda. Per fortuna, solo un'amichevole.

FERRERO: "RINVIAMO LE ELEZIONI"

Le ultime, dai presidenti.

Urbano Cairo: "La candidatura di Carlo Tavecchio non ha più il sostegno della base. La Serie A è divisa in due blocchi, e chi oggi sostiene che è opportuno un passo indietro dei due candidati può diventare maggioranza, con 12 società su 20. A quel punto, mi pare inevitabile una scelta diversa da quella dei due candidati e delle elezioni".

Massimo Ferrero: "Il calcio ha due vie d'uscita. Il commissario o un comitato di saggi, per una riforma condivisa e ampia che sia accettata da tutte le componenti. Il mondo ci guarda e non possiamo perdere altre posizioni. Se poi si vuole andare al voto, si faccia il voto palese".

ZAMPARINI: "I NOVE, CHE SCHIFO!"

"Sono inorridito dal documento che hanno fatto, sono un branco di citrulli. Hanno anche tentato di cooptarmi, mi hanno telefonato Cairo e Agnelli, ma li ho mandati a quel paese". Così Maurizio Zamparini sull'iniziativa di 9 club di Serie A che hanno chiesto il ritiro di Tavecchio e Albertini dalla corsa alla Figc. "Questa operazione mi fa schifo, si devono vergognare - aggiunge il presidente del Palermo all'Ansa-. Cercare di sovvertire una maggioranza attraverso il potere è vergognoso".

Poi ha parlato Enrico Preziosi: "Cercare di cambiare le regole a due giorni dal voto significa provare a vincere truccando il mazzo nel tentativo vano di imporsi ai danni della democrazia interna".