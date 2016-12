Zamorano: debiti per 3 milioni di euro 

17:55 - Una carriera sportiva incredibile quella di Ivan Zamorano (348 gol in 20'anni), a cui però non è seguita una vita imprenditoriale altrettanto proficua: negli ultimi anni l'ex punta del Real Madrid e dell'Inter ha collezionato debiti per 3 milioni di euro, che non riesce a ripagare e che lo stanno opprimendo. Ora le cose potrebbero peggiorare perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, Zamorano rischia il pignoramento delle sue proprietà.

Il crack arriva dalla mala gestione di 8 società, 3 intestate allo stesso Zamorano e 5 al cognato Wilson Flores. Le aziende sono impegnate, con scarsa fortuna, nell'edilizia e nel marketing fino dal 2009. Ma la bancarotta ha costretto "Bam Bam" a mettere in vendita gli immobili delle società per ripagare i creditori, senza però riuscire ad estinguere il debito.

Dopo la condanna nel 2011 al pagamento di 180 mila dollari per un mancato adempimento di contratto con la camera di commercio locale, ora arriva il probabile pignoramento dei suoi beni: due appartamenti, compresa la sua abitazione, e un'auto. Valore totale: 650 mila euro. Ma se non riuscirà a ripianare i suoi debiti, Zamorano rischia ben più del pignoramento.