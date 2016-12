Zambrotta attacca Allegri: "Fece perdere lo scudetto al Milan"

23:23 - "Una vita da terzino". E' questo il titolo dell'autobiografia di Gianluca Zambrotta in cui ripercorre tutti i passi della sua carriera, levandosi anche qualche "sassolino" dalle scarpe. Soprattuto contro Allegri. "Ho avuto problemi con lui al secondo anno, quando abbiamo perso lo scudetto per una gestione sbagliata dello spogliatoio - scrive Zambro -. Dopo la sconfitta con l'Arsenal con Ibra vennero quasi alle mani".

Parole pesanti, che svelano alcuni retroscena degli anni di Zambrotta al Milan. Soprattutto sul rapporto difficile con Allegri. "Abbiamo perso lo Scudetto per una gestione sbagliata dello spogliatoio - ha spiegato l'ex calciatore durante la presentazione del libro -. Devi avere tutti i giocatori che remano nella tua parte per vincere, Allegri invece in una gara decisiva disse chiaramente che se avesse avuto solo 14 calciatori sarebbe stato lo stesso. Allora mi sono guardato in faccia con Ibra per dire: ma questo che sta dicendo? In quell'occasione abbiamo perso lo Scudetto". E non è tutto qui. "Oppure con l'Arsenal, dopo aver perso 3-0, Allegri ci fece comunque i complimenti, non è stata una grande mossa. Ibra si arrabbiò e quasi vennero alle mani nello spogliatoio", ha aggiunto l'ex terzino.



Infine qualche particolare anche sull'avventura alla Juve e sulla fine della sua avventura in bianconero: "Sono sempre stato tifoso del Como e della Juve, fin da piccolo. Quando ero al Bari avevo avuto gia un contatto con Galliani per andare al Milan, poi Moggi sborsò 30 miliardi e arrivò prima dei rossoneri. Probabilmente nel 2006 sarei rimasto anche se c'erano Barcellona, Real e Milan che mi volevano. Nessuno della dirigenza però è venuto da me per farmi sentire importante, e alla fine sono andato via".