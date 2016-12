Youth League: trionfo Barcellona, Benfica travolto

20:31 - Il Barcellona Under 19 ha vinto la Youth League, laureandosi così campione d'Europa di categoria. A Nyon, nell'ultimo atto della rassegna continentale, i giovani catalani hanno travolto con un secco 3-0 i pari età del Benfica. Decisive le reti di Tarin al 9' e la doppietta di El Haddadi (33' e 88'). In una stagione che potrebbe essere priva di titoli per la squadra maggiore, la Cantera blaugrana si conferma la migliore d'Europa. E pensare che il Benfica, dopo aver travolto tre giorni fa con un poderoso 4-0 il Real Madrid in semifinale, era arrivato alla finalissima coi favori del pronostico.

Il Barcellona, che invece aveva accusato qualche fatica nell'avere la meglio dello Schalke 04 ("solo" 1-0), non ha lasciato scampo ai lusitani. Gara dominata per larghi tratti dai blaugrana, capaci di sfruttare la vena di Munir El Haddadi che si laurea capocannoniere del torneo con 11 reti in 10 gare. E' dunque il Barcellona a vincere la prima Youth League della storia, a testimonianza della bontà del proprio settore giovanile.