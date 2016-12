Youth League: Milan eliminato dal Chelsea

19:27 - Si ferma agli ottavi il sogno del Milan di accedere ai quarti della Youth Champions League. La squadra di Pippo Inzaghi, fresca vincitrice del Torneo di Viareggio, è stata travolta per 4-1 dal Chelsea a Cobham in un match da dentro o fuori. I Blues, imbattuti nel torneo dopo sei vittorie in altrettante gare con 18 gol fatti e uno solo subito nella fase a gironi, raggiunge il Barcellona, che ha fatto fuori con lo stesso punteggio il Copenaghen.



Il Milan di Inzaghi parte bene e al 13’ sfiora il vantaggio con Barisic, il cui destro è però debole e centrale. Al 21' la difesa di casa si salva e chiude l'azione di uno scatenato Pinato. Al 44' però, proprio prima dell'intervallo, arriva il vantaggio del Chelsea con una potente punizione a giro di Baker che sorprende un non perfetto Gori. A inizio ripresa i Blues raddoppiano con un gran gol di Boga, che si fa 40 metri palla al piede e conclude con un destro violento che fa secco Gori. Il Milan è steso e a cavallo della mezz'ora incassa altri due gol: al 74' Baker fa 3-0 con un tiro da lontano mentre al 78' è Kiwomya a volare via sulla destra e a battere Gori in Diagonale. Poco dopo il Milan ha un sussulto d'orgoglio e trova il gol del 4-1 con Petagna di testa su azione di calcio d'angolo. Una rete che rende appena meno amara la sconfitta per i rossoneri di Pippo Inzaghi che escono a testa alta e, vista la prestazione, non avrebbero meritato un passivo così pesante.

INZAGHI: TROPPO FORTE IL CHELSEA

A fine partita, le parole di Pippo Inzaghi:

"Avevamo poche energie, pochi cambi e venivamo da un Viareggio molto faticoso, dove abbiamo giocato tantissimo e oggi avevamo pochi cambi. Va avanti una squadra più forte di noi, ho fatto un applauso ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande Youth League. Ci siamo qualificati in un girone tostissimo, siamo stati per un tempo all'altezza della squadra più forte d’Europa. Chiaro, dispiace per il punteggio che forse è troppo ampio. Adesso ci buttiamo sul campionato perché vincerlo sarebbe qualcosa di straordinario per questi ragazzi".