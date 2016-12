Yaya Touré furioso con il City: "Non mi hanno fatto stare vicino a mio fratello malato"

17:27 - Parole dure quelle scritte in una lettera a 'France Fotball' da Yaya Touré. Il centrocampista ha recentemente perso a colpa di un tumore suo fratello Ibrahim. Il trentunenne non riesce a darsi pace e punta il dito contro il Manchester City: "I miei dirigenti conoscevano bene la mia sofferenza, ma non mi hanno concesso di stargli vicino in quegli ultimi giorni. Mi pento per non aver insistito" ha ammesso il numero 19 della Costa d'Avorio.

Dopo essersi arrabbiato poco più di un mese fa con il club per non essersi ricordati del compleanno, ora il motivo è molto più serio e potrebbe spingere l'ex Barcellona lontano da Manchester. "Sono dovuto andare a festeggiare il titolo ad Abu Dhabi mentre lui soffriva nel suo letto. Quando ho saputo della sua morte, sono stato malissimo. Era il mio confidente, il mio migliore amico" ha rivelato il centrocampista autore di 24 gol in questa stagione, che ha già strizzato l'occhio in passato al Psg. Il club francese dovrà però aspettare: prima c'è da guadagnare la qualificazione con la Costa d'Avorio, decisiva la sfida contro il Giappone: "Voglio ottenere gli ottavi anche per mio fratello" la promessa.