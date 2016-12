Weah attacca il Milan: "E' uno scandalo, squadra da rifare". Ma il profilo Twitter è un fake

17:06 - George Weah attacca duramente il Milan dopo il ko di Madrid. E lo fa su Twitter. Ma il profilo si rivela un fake. "L'account @weah_official è assolutamente un falso. Ho parlato poco fa con George che conferma e diffida ad utilizzare il suo nome su twitter", ha detto l'agente Fifa Fabio Parisi, smentendo dunque l'attacco del liberiano alla sua ex squadra. “Sono molto triste, se non sapete giocare cosa ci fate in campo - il falso sfogo di Weah all'indirizzo dei giocatori rossoneri - E’ uno scandalo, bisogna finirla. Mi dispiace davvero per il Milan, ma io cambierei tutta la squadra e ricomincerei da zero. Di sicuro parleranno male di Seedorf anche se lui non ha colpe. Non è lui che sbaglia tattiche o formazioni, ma sono i giocatori che hanno la testa nei piedi e i piedi in testa”. Weah non si è però fermato qui: “Adesso capisco le parole di Boban che diceva che i ragazzi di oggi non sono come eravamo noi. Adesso pensano solo ad avere una bella macchina, un bel salario e a essere tutti i giorni sui giornali. Mi ricordo i miei primi anni: pur essendo un giocatore professionista e facendo tanti gol, in Africa io non prendevo soldi ma a me non importava. A me interessava dormire con il pallone, mangiare con il pallone perché lui era il mio migliore amico, non il denaro o il lusso. Tutte stupidaggini, fate una cosa: se non sapete giocare, andate a casa e giocate con la PlayStation che lì siete bravi. Scusate, ma dovevo dire tutte queste cose. Io sono stato un giocatore del Milan e grazie a loro ho vinto il Pallone d’oro e sono diventato Weah. Il Milan è la mia casa e la mia famiglia e un figlio difende sempre la sua famiglia”. Ma è un falso Weah.