Wanda Nara, video-gaffe per Icardi: Milito 'fatto fuori'

18:35 - In occasione del compleanno di Mauro Icardi, che mercoledì ha compiuto 21 anni, Wanda Nara ha confezionato un video speciale per fare gli auguri al proprio fidanzato. Nel filmato, oltre a una serie di immagini che raccontano la vita dell'argentino, sono inseriti alcuni messaggi d'auguri di persone care all'attaccante. Tra queste c'è anche un uomo che straccia una foto di Milito, augurandosi che presto possa cedere il posto proprio a Icardi. Un gesto poco carino, che probabilmente non avrà fatto troppo piacere al Principe...