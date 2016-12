Wanda Nara-Maxi Lopez, spunta una denuncia per "violenza fisica"

09:17 - Nuovo capitolo della saga Wanda Nara-Maxi Lopez. Dopo il divorzio e i pettegolezzi, ora spunta anche una denuncia per "violenza fisica" presentata a Milano dalla modella contro l'attaccante. Il portale Ciudad.com pubblica il testo integrale della querela. Nel documento la showgirl accusa l'ex marito di averla aggredita più volte e di aver sferrato anche un pugno alla madre.

Nella denuncia Wanda prima spiega la situazione familiare, poi punta il dito contro l'atteggiamento aggressivo dell'ex marito dopo il divorzio e l'inizio della love story con Mauro Icardi. Nel dettaglio, la showgirl accusato l'attaccante del Chievo di averle rivolto insulti pesanti, di averla spintonata più volte, di essere entrato in casa sua senza autorizzazione e di non rendersi reperibile quando ha in custodia i figli. Parole pesanti, che culminano nel racconto di quanto sarebbe successo la sera del 3 aprile 2014 davanti a un ristorante di Milano. Secondo quanto riferisce la modella ai poliziotti, Maxi Lopez prima avrebbe litigato violentemente con Wanda, poi avrebbe aggredito la madre della showgirl, sferrandole un pugno, e preso a calci e pugni la macchina su cui si sono rifugiate le donne con i bambini della coppia. La saga continua.