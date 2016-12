Wall Street Journal: Pallotta, lo zar di Roma 

16:24 - "Lo zar americano del calcio capitolino": il Wall Street Journal incorona James Pallotta, presidente della Roma. Secondo il quotidiano della City il miliardario investitore di Boston è "l'improbabile autore" di una vera e propria rivoluzione che ha riportato la squadra giallo-rossa nell'Olimpo del calcio.

"Ha preso una società allo sbando e l'ha fatta volare", scrive il Wsj, che ha deciso di dedicargli la contro copertina.

Pallotta, scrive il Wsj, non aveva mai assistito ad un partita di calcio sino al 2011, quando ha deciso di acquistare per 12,5 milioni di dollari una quota di minoranza dell'As Roma, insieme ad altri uomini d'affari americani. Tre anni dopo, la squadra è tornata ad affermarsi nell'elite del calcio italiano ed europeo.

In termini di valore -scrive il Wsj- la Roma il prossimo anno crescerà a oltre 500 milioni di euro. Ma tale valore potrebbe addirittura raddoppiare se lui e i suoi soci riusciranno a portare a termine l'ambizioso progetto di un nuovo stadio. Tale complesso, per il quotidiano newyorkese, sarà un test per un Paese dove la corruzione e il tifo violento sono divenuti troppo frequenti.

"Nei ristoranti e per le strade di Roma, Pallotta si ferma spesso a posare per le foto ricordo con i tifosi - sottolinea il Wsj – è una celebrità che suscita adorazione. Ma anche diverse critiche, soprattutto durante i periodi negativi per la squadra".