Vucinic ringrazia i suoi ex tifosi: "Emozioni indelebili"

16:31 - Il saluto arriva da Twitter. Mirko Vucinic, passato all'Al-Jazira, ha voluto salutare i suoi ex tifosi della Juve e ringraziarli. Un messaggio d'amore al popolo bianconero, dove emerge non la delusione per la fine dell'avventura alla Juventus, ma la gioia di aver fatto parte di un club ricco di storia. Tre anni difficili da dimenticare, così come le emozioni. Quelle stesse emozioni che proprio l'attaccante montenegrino ha definito indelebili.

Questo il tweet di Vucinic: "Non contano i goal, gli assist, i record. Non contano le sconfitte, le delusioni. Conta solo far parte di qualcosa...che si chiama Juve e si scrive storia. Quella storia che per tre anni abbiamo scritto insieme. Emozioni indelebili. Grazie a tutti e per tutto!"